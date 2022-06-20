شركة أمريكية تصبح ثالث شركاء تطوير حقل غاز عملاق في قطر

أصبحت "كونوكو فيليبس"، اليوم الاثنين، أول شركة طاقة أمريكية عملاقة تنضم إلى مشروع قطري لتطوير حقل الشمال الشرقي، الذي يعد أكبر حقل للغاز في العالم، وفق "فرانس برس".

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وبهذه الصفقة، تعتبر "كونوكو فيليبس" ثالث شركة تنضم إلى هذا المشروع القطري بعد "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحفي أن "حصة "كونوكو فيليبس" من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي تبلغ 3.1%، وهي نصف حصة الشركة الفرنسية وحصة الشركة الإيطالية نفسها، في حين أنه لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

ومدة المشروع المشترك بين "كونوكو فيليبس" وشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة 27 عاما، في حين أكد الكعبي أنه يتوقع أن يستمر الانتاج من حقل الشمال لأكثر من 50 عاما.

ولفت الكعبي إلى أن السعر المدفوع و"الكفاءة" والقدرة على إتاحة الوصول إلى أسواق جديدة، كانت العناصر الأساسية التي حددت اختيار الشركات.

من جهته أشاد رئيس الشركة الأمريكية، رايان لانس، بالصفقة، قائلا إنها ستكون "الأفضل في العالم".

وبحسب "فرانس برس"، يتضمن مشروع حقل الشمال الشرقي توسعة حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو 28 مليار دولار.

هذا ويضم نحو 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات شركة قطر للطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2026، إذ أنه سيساعد قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا.

كما أنه من المتوقع أن تعلن قطر عن مزيد من الشركاء في الأيام المقبلة.

المصدر: "فرانس برس"