شركة إيني الإيطالية تفوز بحصة في مشروع تطوير حقل غاز عملاق في قطر

فازت شركة إيني الإيطالية بحصة في مشروع تطوير حقل غاز عملاق في قطر بور، بحسب ما أفادت به وكالة أ ف ب.

وأعلنت قطر اليوم الأحد اختيار شركة إيني الإيطالية كشريك أجنبي للمساهمة في تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

وأعلن سعد بن شريدة الكعبي وزير الطاقة القطري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "قطر للطاقة" انضمام إيني لشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية الحاصلة على حصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ كلفته 28 مليار دولار. وسيتم الإعلان لاحقا عن مزيد من الشركاء في المشروع الضخم.

#QatarEnergy announces the selection of Italian energy company Eni to develop part of the North Field East expansion project. #QNApic.twitter.com/Bi7C9Qn0Ot — Qatar News Agency (@QNAEnglish) June 19, 2022

المصدر: أف ب