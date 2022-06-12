قطر للطاقة توقع مع "توتال إنرجيز" مشروع توسعة شرق حقل الشمال لرفع إنتاج الغاز

أعلنت قطر للطاقة اختيارها شركة "توتال إنرجيز"، الشريك الأول لها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيي المسال.

إقرأ المزيد

وقال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي: "مشروع توسعة حقل الشمال ستزيد القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا".

وأضاف: "شركة قطر للطاقة تلعب دورا في الانتقال لطاقة نظيفة".

كما كشف الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" أن "قطر للطاقة ستعلن عن مزيد من ‏الشركاء في الأيام المقبلة لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز".‏

وفي بيان صحفي، أوضحت "قطر للطاقة" أن "هذا الإعلان يأتي في ختام عملية تنافسية بدأت عام 2019 لاختيار شركاء قطر للطاقة الدوليين في مشروع التوسعة، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنويا"، حيث "يستخدم هذا المشروع الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وبتكلفة تبلغ 2875 مليار دولار، أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة"ـ وفق ما نقلت صحيفة "الشرق" القطرية.

وأشارت "الشرق" إلى أنه "بموجب اتفاقية الشراكة، ستصبح قطر للطاقة و"توتال إنرجيز" شريكتين في شركة مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75%، بينما تمتلك توتال إنرجيز الحصة المتبقية والبالغة 25% في المقابل، وستمتلك شركة المشروع المشترك 25% من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، والذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنويا".

المصدر: "الشرق" + وكالة الأنباء القطرية