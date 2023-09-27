حكومة دبي تعتزم خفض الدين العام

أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية عن خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم (حوالي 7.9 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية، في بيان، إن هذا القرار والإنجاز يأتي تنفيذا لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة المخاطر المالية الحكومية.

وأوضح أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليارات درهم (900 مليون دولار) صكوكا إسلامية، و5.2 مليارات درهم (1.41 مليار دولار) قروضا مصرفية.

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كما تتضمن 20 مليار درهم جزءا من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وستخفض هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى 25% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، "ما يعد مستوى آمنا ومنخفضا، مقارنة مع النسبة العالمية البالغة حتى 60% من الناتج المحلي".

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام