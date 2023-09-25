بقيمة 2.2 مليار دولار.. "أدنوك" و"طاقة" في الإمارات تنجزان صفقة تمويل مشروعهما الاستراتيجي

أعلنت "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة عن النجاح في إنجاز صفقة تمويل بـ2.2 مليار دولار لتمويل مشروعهما الاستراتيجي، الهادف لتوفير إمدادات المياه إلى عمليات "أدنوك" البرية.

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ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي لاثنتين من أكبر شركات الطاقة في أبوظبي، إلى تطوير وتشغيل مرافق لمعالجة مياه البحر بشكل مستدام، وتوريدها لعمليات "أدنوك" البرية في حقلي "باب"، و"بو حصا" في أبوظبي، بما يعزز جهود "أدنوك" الرامية لخفض الانبعاثات، وتطوير عملياتها لضمان مواكبتها للمستقبل.

وسيتولى ائتلاف الشركات، الذي يضم "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو"، أعمال إنشاء منشأة مركزية عالمية المستوى لمعالجة مياه البحر وشبكة لنقل وتوزيع المياه المعالجة.

وتمتلك "أدنوك" و"طاقة" حصة الأغلبية في شركة المشروع بنسبة 51% (25.5% لكل منهما)، فيما يمتلك ائتلاف شركات الإنشاء الحصة المتبقية فيها (49%)، وسيتم تطوير المشروع وفق نموذج "البناء - التملك - التشغيل"، ثم نقل الملكية (BOOT)، على أن تنقل ملكية المشروع بالكامل إلى "أدنوك" بعد مرور 30 عاما من التشغيل.

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وسيتم تمويل المشروع من قبل تسعة بنوك محلية ودولية، بما فيها بنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك "ناتيكسيس"، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنـك وربـة، وذلك عبر توفير مجموعة من تسهيلات التمويل التجارية والإسلامية.

أما المبلغ المتبقي من تكلفة المشروع، فسيتم توفيره من قبل الشركاء حسب حصص الملكية.

المصدر: وام