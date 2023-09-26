وزارة النفط العراقية تكشف أرقام صادراتها وإيراداتها لشهر أغسطس

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الإحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي.

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وتحدثت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 106 ملايين و122 ألفا و679 برميلا، بإيرادات بلغت 8 مليارات و997 مليونا و851 ألف دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 105 ملايين و236 ألفا و963 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة 420 ألفا و991 برميلا، فيما كانت الصادرات إلى الأردن 464 ألفا و725 برميلا.

وبينما لفتت الوزارة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 84.787 دولارا، أفادت بأن الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 38 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة.





المصدر: RT