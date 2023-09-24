صحيفة: اليابان تعتزم البدء بدفن ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا عام 2028

أفادت صحيفة Nikkei بأن حكومة اليابان تعتزم، في إطار التدابير الرامية إلى تحقيق نزع الكربون، البدء في تنفيذ مشروع في عام 2028 لدفن كميات CO2 الذي تخلفه شركات يابانية في ماليزيا.

ووفقا للصحيفة، سيتم نقل ثاني أكسيد الكربون إلى ماليزيا في شكل مسال باستخدام الناقلات البحرية.

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ويتوقع ممثلو الحكومة اليابانية مناقشة هذه المسألة مع إدارة شركة النفط والغاز الماليزية Petronas، التي يمكن استخدام حقول الغاز الخاصة بها كمناطق للتخلص من هذه النفايات.

ومن المتوقع أنه بمساعدة مرافق التخزين تحت الأرض، ستتمكن اليابان من التخلص من 10-20% من ثاني أكسيد الكربون المنتج. وتعتزم سلطات البلاد تخصيص حوالي 4 تريليون ين (حوالي 26.9 مليار دولار) لتنفيذ هذه المبادرة على مدى 10 سنوات.

حددت الحكومة اليابانية هدفا يتمثل في الوقف الكامل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصناعية والسيارات في الغلاف الجوي بحلول عام 2050. وللقيام بذلك، يجب توفير معدات تسمح بالتقاط والتخلص من كمية 120 مليون طن سنويا.

وتجري تجارب دفن ثاني أكسيد الكربون في الطبقات الجوفية في اليابان منذ عام 2016.

المصدر: تاس