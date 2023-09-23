سوبيانين: أكثر من 900 شركة في موسكو انتقلت إلى فئة البزنس الكبير هذا العام

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن أكثر من 900 شركة انتقلت في العاصمة الروسية إلى فئة البزنس الكبير منذ بداية عام 2023.

وأضاف العمدة: "هذا العام، انتقلت أكثر من 900 شركة في موسكو إلى فئة الشركات الكبيرة. وهذا يزيد بنسبة 25% عما كان عليه في عام 2022 - وهو مؤشر ناجح للغاية، على الرغم من الوضع الاقتصادي غير البسيط. وخلال ذلك تتلقى كل شركة ثامنة في هذه القائمة دعما من إدارة العاصمة - بدءا من القروض التفضيلية والمنح لشراء المعدات وحتى الاستشارات والتدريب".

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وكمثال على ذلك أشار العمدة إلى أن سلطات العاصمة ساعدت شركة Biforcom Tech المتخصصة في تطوير وإنتاج محولات مراكز البيانات وأجهزة التوجيه ومحطات العمل الآلية، في الحصول على قرض مالي. والآن ستتمكن الشركة من تطوير سلسلة جديدة من منتجاتها.

ووفقا له، حصلت شركة Diagnostics-M أيضا على دعم مالي، لإنشاء معدات أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال سوبيانين: "نقوم بانتظام بتعديل جميع تدابير الدعم، ونحاول الاستماع إلى طلبات أصحاب المشاريع ورجال الأعمال في العاصمة. كل التفاصيل موجودة على منصة i.moscow وعلى موقع البزنس الصغير في موسكو".

المصدر: تاس