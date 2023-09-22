أبوظبي تتصدر البورصات العربية

أعلن صندوق النقد العربي تسجيل سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى ارتفاع على مستوى القيمة السوقية بين البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.51% أو ما قيمته 11.6 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وأضاف الصندوق في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، أن الرسملة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 769.8 مليار دولار إلى 781.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى نحو 186.9 مليار دولار.

ووفقا للنشرة، بلغت رسملة السوق المالية السعودية نحو 2.98 تريليون دولار وبورصة قطر 166.3 مليار دولار وبورصة الكويت 135.8 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة مسقط نحو 61.7 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبورصة الدار البيضاء 58.9 مليار دولار وبورصة مصر 42.5 مليار دولار، وبورصة عمان 23.7 مليار دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة البحرين أكثر من 20 مليار دولار وبورصة بيروت 18.3 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.94 مليار دولار وسوق دمشق للأوراق المالية 3.96 مليار دولار.

ووصل رأس المال السوقي الإجمالي للبورصات العربية إلى نحو 4.488 تريليون دولار مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

المصدر: وام