 
مباشر
عاجل
الجيش الروسي يستهدف الليلة الماضية بضربات مكثفة منشآت صناعية عسكرية ومراكز استخباراتية أوكرانية

5 دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي

مال وأعمال

5 دول تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w311

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ 1515.1 طن، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة 35664.5 طن.

إقرأ المزيد
الكشف عن حجم احتياطيات السعودية الدولية وحصة الذهب منها
الكشف عن حجم احتياطيات السعودية الدولية وحصة الذهب منها

وبحسب التقرير، الذي يبين ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب، فإن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد (حوالي 69%) من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر.

ووفقا للتقرير فالدول هي: السعودية (323.1 طن)، لبنان (286.8 طن)، الجزائر (173.6 طن)، العراق (132.6 طن)، مصر (125.9 طن).

عالميا، تصدرت الولايات المتحدة (8133.5 طن) دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3352.6 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها فرنسا (2436.9 طن)، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ 2329.6 طن.

وشهدت السنوات الماضية إقبالا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا