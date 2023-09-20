شركة سعودية مصرية تخطط للاستحواذ على إحدى أكبر الشركات في مصر

باشرت الشركة السعودية المصرية للاستثمار رفع حصتها في شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، إحدى أكبر شركات المدفوعات الإلكترونية في مصر.

إقرأ المزيد

ووفقا لبلومبرغ ستواصل الشركة عملية الزيادة حتى تصل بحيازتها إلى نحو 28% من أسهم الشركة.

ووجهت "السعودية المصرية للاستثمار" خطابا إلى بورصة القاهرة أعلنت فيه عن رفع حصتها في "إي فاينانس" إلى نحو 25.02%. مؤكدةً أن خطة الاستثمار لن تؤثر سلباً على إدارة الشركة المصرية أو تضر بمصالح عملائها.

كانت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، ذراع صندوق الاستثمارات العامة في مصر، استحوذت العام الماضي على نحو 24.9% من أسهم "إي فاينانس"، التي تأسست عام 2005، وهي متخصصة بتطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية والرقمية، والمسؤولة عن الشبكة المالية للحكومة المصرية.

كانت الشركة أفصحت لبورصة مصر، الثلاثاء، أنها ستبيع 900 ألف سهم خزينة في السوق بدءا من 18 سبتمبر الجاري وحتى 7 يونيو 2024.

المصدر: بلومبرغ