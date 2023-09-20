إحدى أكبر المجموعات السياحية المصرية تدخل المغرب بقوة

تعتزم مجموعة "بيك الباتروس" للفنادق إحدى أكبر مجموعات السياحية المصرية استثمار 140 مليون دولار في المغرب خلال عامين لزيادة طاقتها الفندقية بنحو 43% إلى 2000 غرفة فندقية.

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وبحسب كامل أبو علي رئيس المجموعة، فإنها تدرس توجيه الاستثمارات إلى منطقة أغادير بصورة خاصة في إطار الرواج السياحي الكبير الذي شهدته المملكة في النصف الأول من العام.

وتمتلك "بيك الباتروس" وتدير أكثر من 25 فندقا في مصر بطاقة تزيد عن 14 ألف غرفة في مدن الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى علم، فضلا عن عدد من الفنادق بالمغرب بطاقة 1400 غرفة.

وقفزت الإيرادات السياحية في المغرب بنحو 69% في النصف الأول من هذا العام إلى 4.8 مليار دولار، مع زيادة عدد السياح بنحو 91% إلى 6.5 مليون سائح.

ويسهم قطاع السياحة في المغرب بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملات الأجنبية، التي تعتمد إلى جانب السياحة على تحويلات المغتربين والصادرات.

تشهد السياحة في المملكة انتعاشا قويا منذ العام الماضي مع تعافي القطاع من تبعات جائحة كورونا، مع دعَم حكومي لقطاع السياحة بحوالي ملياري درهم العام الماضي للخروج من تبعات الجائحة.

وفي مارس اعتمدت البلاد خارطة طريق جديدة للقطاع حتى عام 2026 بميزانية 6.1 مليار درهم لزيادة عدد السياح من 11 مليونا العام الماضي إلى 17.5 مليون بحلول 2026.

المصدر: بلومبرغ