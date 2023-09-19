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سفير السعودية الجديد في طهران يشيد بتقدم صناعة البتروكيميائيات الإيرانية

مال وأعمال

سفير السعودية الجديد في طهران يشيد بتقدم صناعة البتروكيميائيات الإيرانية
Globallookpress
صورة من الأرشيف - السفير السعودي ووزير الخارجية الإيراني
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أشاد السفير السعودي الجديد في طهران عبد الله بن سعود العنزي بالتقدم الذي حققته صناعة البتروكيميائيات في إيران.

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وأعرب العنزي في تصريحه في استوديو "نحن قريبون من القمة" لشركة "الخليج الفارسي" القابضة لصناعة البتروكيميائيات، خلال زيارته لمعرض "إيران بلاست"، عن سعادته لحضوره المعرض وقال: "نظرا لضيق الوقت، لم تتح الفرصة للشركات السعودية للمشاركة في المعرض".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية برؤية الشركات الإيرانية الرائدة. وبطبيعة الحال، لم يكن من المستغرب أن نرى مثل هذا التقدم في إيران".

وقال العنزي، موجها الشكر لوزارة الخارجية الإيراني على التعاون بين البلدين: "نحاول زيادة التفاعل بين السعودية وإيران، خاصة في المجالات الاقتصادية. لقد رأينا في المعرض شركات ناجحة يمكننا التعاون والتفاعل معها".

وأشار إلى أنه مع انضمام إيران والسعودية إلى مجموعة "بريكس"، هناك إمكانية للمزيد من التفاعل والتعاون.

المصدر: ارنا

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