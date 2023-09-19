ارتفاع الروبل الروسي بعد تصريحات بوتين

صعد الروبل الروسي في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التضخم ودعم الروبل.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 96.19 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 26 كوبيكا إلى 102.79 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ووجه الرئيس الروسي في اجتماع عقد أمس الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية باتخاذ القرارات الملائمة وفي الوقت المناسب لدعم العملة الوطنية.

وقال بوتين: "من الضروري فهم أسباب انخفاض الروبل واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لتعزيزه"، وأشار إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية في الاقتصاد الروسي الآن تتعلق بتسارع التضخم.

ومن العوامل الأخرى التي دعمت العملة الروسية، ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث صعد مزيج "برنت" اليوم فوق مستوى 95 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى في 10 أشهر.

المصدر: RT