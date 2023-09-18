"ستاندرد آند بورز" تعلن تصنيف السعودية الائتماني

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إقرأ المزيد

كذلك حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف السيادي قصير الأجل للمملكة عند مستوى A-1.

وقالت الوكالة، إن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.

المصدر: برايم