"ستاندرد آند بورز" تعلن تصنيف السعودية الائتماني
Globallookpress
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أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كذلك حافظت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف السيادي قصير الأجل للمملكة عند مستوى A-1.
وقالت الوكالة، إن تأكيدها تصنيف المملكة الائتماني جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.
المصدر: برايم