محلل أمريكي: قرار "أوبك+" سيخلق أزمة لبايدن

قال المحلل والصحفي المالي تشارلز باين في حديث لقناة "فوكس بيزنس" إن ارتفاع أسعار البنزين الناجم جزئيا عن قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، سيشكل أزمة للرئيس جو بايدن عام 2024.

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وأضاف المحلل أنه على الرغم من زيادة احتياطيات البنزين في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، إلا أن هناك مشكلة نقص النفط الخام.

وقال: "يبدو الأمر وكأننا سنكسر عتبة الأربعة دولارات" للغالون.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الوقود سيتسبب بـ"صداع كبير" لبايدن عام 2024، عندما تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع: "هذه هي سياسة بايدن الفاشلة (في مجال الطاقة) وهذه هي عواقبها. نحن نعلم ما فعلته "أوبك"، وما فعلته روسيا. لكن الرئيس بايدن سمح لهم بالاستفادة من الوضع بسهولة".

في أوائل سبتمبر، أعلنت السعودية تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

كما أ علنت روسيا تمديد التخفيض الطوعي لصادرات النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها في عشرة أشهر.

المصدر: نوفوستي