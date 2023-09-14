خام "برنت" يتجاوز 94 دولار لأول مرة منذ العام الماضي

أظهرت بيانات التداول في بورصة لندن أن سعر العقد الآجل لخام "برنت" تسليم شهر نوفمبر، تجاوز 94 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 16 نوفمبر 2022.

وبحسب بيانات البورصة في تمام الساعة 23:13 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.05% ليصل إلى 94.08 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 23:22 بتوقيت موسكو، كان تداول خام برنت عند 93.99 دولارا (بنسبة 1.95%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، بنسبة 1.78%، لتصل إلى 90.52 دولارا للبرميل.

وأعلنت روسيا والسعودية مؤخرًا تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وصعدت أسعار النفط الثلاثاء عقب قرار الخفض، وبلغ "برنت" أعلى مستوى له منذ 18 نوفمبر 2022، بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

المصدر: RT