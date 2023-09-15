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الصين.. بيانات إيجابية تدعم الأسواق

مال وأعمال

الصين.. بيانات إيجابية تدعم الأسواق
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة تحسن إنفاق المستهلكين وإنتاج المصانع في الصين في شهر أغسطس الماضي، وترافق ذلك مع تراجع في البطالة.

ووفقا للبيانات ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 2.5% في يوليو الماضي.

وجاءت نتائج شهر أغسطس الماضي (4.6%) أعلى من توقعات الخبراء والمحللين الذين أشاروا إلى ارتفاع بنسبة 3%.

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وصعد الإنتاج الصناعي 4.5% على أساس سنوي بعدما زاد 3.7% في الشهر السابق، كذلك أظهرت بيانات تراجع معدل البطالة الحضري من 5.3% إلى 5.2% في أغسطس 2023.

وقال مكتب الإحصاء الصيني في بيان، إن العديد من العوامل غير المستقرة في البيئة الخارجية لا تزال موجودة، رغم إظهار الاقتصاد الصيني زخما جيدا للانتعاش.

المصدر: برايم

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