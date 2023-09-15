الصين.. بيانات إيجابية تدعم الأسواق

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة تحسن إنفاق المستهلكين وإنتاج المصانع في الصين في شهر أغسطس الماضي، وترافق ذلك مع تراجع في البطالة.

ووفقا للبيانات ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.6% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 2.5% في يوليو الماضي.

وجاءت نتائج شهر أغسطس الماضي (4.6%) أعلى من توقعات الخبراء والمحللين الذين أشاروا إلى ارتفاع بنسبة 3%.

إقرأ المزيد

وصعد الإنتاج الصناعي 4.5% على أساس سنوي بعدما زاد 3.7% في الشهر السابق، كذلك أظهرت بيانات تراجع معدل البطالة الحضري من 5.3% إلى 5.2% في أغسطس 2023.

وقال مكتب الإحصاء الصيني في بيان، إن العديد من العوامل غير المستقرة في البيئة الخارجية لا تزال موجودة، رغم إظهار الاقتصاد الصيني زخما جيدا للانتعاش.

المصدر: برايم