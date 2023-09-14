بعد تسارع التضخم الأمريكي.. ماذا ينتظر الولايات المتحدة؟

يرى الخبير الروسي ألكسندر نازاروف، أن الولايات المتحدة مقبلة على فترة من الاضطرابات الاقتصادية، وذلك بعد بيانات أظهرت تسارع معدلات التضخم في الشهر الماضي.

وقال الخبير نازاروف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الخميس: "أعتقد أنه على الرغم من أن نمو التضخم سيكون غير مستقر، فإنه قد يتباطأ في بعض الأشهر، إذ أن الأسعار تنخفض في الصين إلى جانب أن أوروبا تشهد ركودا، كما أن البطالة بدأت في الارتفاع في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الأسعار".

وأضاف: "موجة الإفلاس المتوقعة في المرحلة الأولى ستؤدي إلى الانكماش، وتقليل الطلب، وبعد بضعة أشهر فقط سيكون هناك انخفاض في المعروض من السلع والخدمات، مما سيدفع الأسعار إلى الارتفاع. باختصار سنشهد فترة من الفوضى عندما يصبح من الممكن التنبؤ بالاتجاه طويل الأمد فقط، ولكن ليس الأحداث التي ستحدث على مدى الأشهر القليلة المقبلة".

وبحسب بيانات رسمية صدرت أمس الأربعاء، تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي إلى 3.7%، ارتفاعا من 3.2% تم تسجيلها في يوليو 2023.

وبعد تراجع التضخم من ذروة 41 عاما والتي تم تسجيلها في منتصف 2022، والبالغة 9.1%، على المؤشر للتسارع في يوليو الماضي إلى 3.2%.

المصدر: RT