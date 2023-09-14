ثمار منتدى الشرق الاقتصادي.. شركة صينية تضخ استثمارات مليونية في الشرق الروسي

وقعت شركة صينية مع سلطات مقاطعة آمور الروسية، الواقعة في الشرق الأقصى، اتفاقية ستقوم في إطارها ببناء مصنع لإنتاج معدات للموانئ وإطلاق خط لتجميع هياكل سفن.

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والاتفاقية أبرمتها الشركة الصينية SA International مع السلطات الروسية، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات بنحو ملياري روبل (نحو 21 مليون دولار).

ووقع الجانبان الاتفاقية على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي، الذي انعقد الأسبوع الجاري في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

وقال المدير التنفيذي لشركة SA International: "يتم إنتاج هذه المعدات الخاصة بالبنية التحتية للموانئ بشكل عام في الغرب. ويحد تزايد ضغط العقوبات الغربية على توريدات قطع الغيار وصيانة المعدات التي تم شرائها من الغرب واستخدامها في روسيا، لذلك تقرر بناء معمل مثل هذا".

وأشار المسؤول في SA International، التي هي جزء من مجموعة SIBC الصينية، إلى المشروع من المخطط إطلاقه بالتعاون مع شركة عالمية رائدة في إنتاج معدات وآلات الموانئ والبحرية وبناء السفن، دون أن يكشف عن اسم الشركة.

وبعد فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا، قررت موسكو تعزيز علاقاتها مع آسيا، وخاصة الصين والهند.

(الدولار = 96 روبلا بتاريخ 14 سبتمبر 2023)

المصدر: إنترفاكس