ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب في الأسواق

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 87.96 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.77% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 91.23 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.65% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ