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ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب في الأسواق

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب في الأسواق
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وبحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 87.96 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.77% عن سعر التسوية السابق.

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فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 91.23 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.65% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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