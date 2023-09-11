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تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية حول الصين

مال وأعمال

تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية حول الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين وتقييم الأسواق لقرارات تمديد السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات حتى نهاية 2023.

وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.59% إلى 86.99 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.23% إلى 90.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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ونهاية الأسبوع الماضي، أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 87.51 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.75% عن سعر الإغلاق، فيما أنهت عقود "برنت" عند 90.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.8% عن سعر التسوية.

المصدر: RT + بلومبرغ

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