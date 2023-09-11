تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية حول الصين
تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن توقعات الطلب في الصين وتقييم الأسواق لقرارات تمديد السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات حتى نهاية 2023.
وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.59% إلى 86.99 دولار للبرميل.
في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.23% إلى 90.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ونهاية الأسبوع الماضي، أنهت عقود الخام الأمريكي التداولات عند 87.51 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.75% عن سعر الإغلاق، فيما أنهت عقود "برنت" عند 90.65 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.8% عن سعر التسوية.
المصدر: RT + بلومبرغ