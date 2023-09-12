بوتين: روسيا جنت أموالا أكثر بنحو مرتين من قيمة الاحتياطيات التي جمدها لها الغرب

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الدول الغربية زعزعت ثقة العالم بها بعد أن جمدت احتياطيات أجنبية لروسيا بقيمة 300 مليار دولار، وذلك في إطار القيود التي فرضت على موسكو في 2022.

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وأشار بوتين، في كلمة في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، إلى أن روسيا جنت أموالا أكثر بنحو مرتين عن قيمة الاحتياطيات الأجنبية الروسية التي جمدت من قبل الغرب.

وقال بوتين: "أدرك أن احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية مجمدة. نعم، لقد جنينا ضعف المبلغ المجمد، لكن الحديث لا يجري عن الـ300 مليار (التي تم تجميدها)، بل نتحدث عن تقويض الثقة في أولئك الذين فعلوا ذلك (الغرب)".

في إطار القيود الغربية على روسيا تم تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تراجعت في 2022 بنسبة 8.4%.

ومنذ مارس الماضي، بدأ البنك المركزي الروسي مرة أخرى بالإفصاح عن قيمة ما يملكه من احتياطيات أجنبية، وبلغت هذه الاحتياطيات في نهاية أغسطس الماضي مستوى 580.5 مليار دولار.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

المصدر: RT