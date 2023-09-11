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فيديو يظهر مسار الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بدول الخليج وإسرائيل ثم أوروبا

مال وأعمال

فيديو يظهر مسار الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند بدول الخليج وإسرائيل ثم أوروبا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع للتواصل الاجتماعي مسار الممر الاقتصادي الجديد الذي سيربط الهند بدول الخليج وإسرائيل ثم أوروبا.

وسيمتد الممر المقترح عبر بحر العرب من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، ثم يعبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل أن يصل إلى أوروبا.

ويوم السبت الماضي، تم الإعلان على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند عن مشروع ممر جديد للشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا عبر دول عربية.

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ويضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبحسب مسؤولين سيساعد خط السكك الحديدية وممر الملاحة في ربط جزء كبير من العالم، وتحسين الاتصال الرقمي ودفع مزيد من التجارة بين الدول، وهذا يشمل منتجات الطاقة مثل الهيدروجين.

المصدر: وكالات

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