ما حقيقة كشف دبلوماسي روسي في سفارة الإمارات عن عملة "بريكس" الجديدة؟

دحضت السفارة الروسية في جنوب إفريقيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام السفير الروسي في مناسبة بالسفارة الإماراتية بالكشف عن "عملة بريكس" الجديدة.

وأشارت إلى أنه تم تقديم "ورقة نقدية تذكارية لدول بريكس" صادرة عن دار نشر (لا عن بنك مركزي)، مشددة على أن إصدار "الورقة النقدية التذكارية" ليس إلا مبادرة خاصة ولا تعكس قرارات الدول الأعضاء.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة الروسية: "بتاريخ الأول من سبتمبر 2023، أقيم في بريتوريا (العاصمة الثانية لجنوب إفريقيا) حفل عشاء نظمته السفارة الإماراتية بمناسبة قبول أعضاء جدد في مجموعة "بريكس"، خلال هذه المناسبة قدم لأحد المشاركين "ورقة نقدية تذكارية لدول (بريكس)" والتي طبعتها دار النشر Kirzhach Printing House (دار طباعة في مدينة فلاديمير الروسية) عشية انعقاد قمة "بريكس" الخامسة عشرة في جوهانسبرغ. إصدار الورقة النقدية التذكارية لدول "بريكس" هي مبادرة خاصة حصرا ولا تعكس قرارات المجموعة".

ودعت السفارة الروسية وسائل الإعلام للتأكد من مصادرها ومن مصداقية المعلومات التي ينشرونها.

وكانت وسائل إعلام وصفحات في السوشيال ميديا قد تناقلت صورة أدعت أنها لنموذج عملة "بريكس" الجديدة، وقدمت الخبر على أن السفير الروسي لدى جنوب إفريقيا كشف عن النموذج في حفل عشاء في السفارة الإماراتية في جنوب إفريقيا.

وتسعى مجموعة "بريكس" لبناء تكتل عالمي ونظام مالي ونقدي جديد متوازن، وكسر هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وفي هذا الإطار تدرس المجموعة إصدار عملة مشتركة أو اعتماد عملة أو سلة عملات تكون أساسا للتجارة بين دولها.

وقبلت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا مؤخرا انضمام 6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ومصر، بدعم وتأييد كبيرين من روسيا العضو المؤسس في المجموعة.

ومن المقرر أن تكون عضوية الأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 2024.

المصدر: RT