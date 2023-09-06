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خطوتان تعززان سعر صرف الروبل

مال وأعمال

خطوتان تعززان سعر صرف الروبل
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار الخبراء إلى أن قرار البنك المركزي الروسي طرح عملات أجنبية في السوق المحلية تزامنا مع صعود أسعار النفط عالميا، سيعزز سعر صرف الروبل الروسي.

وأعلن المركزي الروسي اليوم الأربعاء طرح عملات أجنبية بقيمة تعادل 21.4 مليار روبل في السوق المحلية في الفترة من 14 إلى 22 سبتمبر الجاري، لرفع حجم الأموال الأجنبية المطروحة في السوق من 2.3 مليار روبل إلى 21.4 مليار روبل. 

ولفت المركزي الروسي إلى أن الخطوة تهدف لدعم سعر صرف العملة الروسية.

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ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

وقالت موسكو إنها ستمدد تخفيضات صادرات النفط البالغة 300 ألف برميل في اليوم حتى نهاية العام الجاري 2023.

وتزامن ذلك مع قرار سعودي، حيث أشارت المملكة إلى أنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا 3 أشهر إضافية.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 23 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 97.67 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 4 كوبيكات إلى 104.86 روبل.

المصدر: RT + نوفوستي

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