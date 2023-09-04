تقرير: 1.2 تريليون ريال محفظة صندوق الاستثمارات في الأسهم السعودية بعد تخارجه من "الغاز"

كشف تقرير اقتصادي أن ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في سوق الأسهم السعودية بلغت نحو 1.2 تريليون ريال موزعة على 22 شركة.

وفي تقرير استند إلى بيانات "تداول" (السوق المالية السعودية)، رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن ملكية صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" في سوق الأسهم السعودية بلغ نحو 1.2 تريليون ريال موزعة على 22 شركة بعد بيع حصته البالغة 10.92% في شركة الغاز والتصنيع "غازكو" عبر 12 صفقة خاصة أمس بقيمة 491.2 مليون ريال.

وبين تقرير "الاقتصادية" أنه "من دون أرامكو، تشكل محفظة الصندوق 17.2% من القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية جلسة أمس، البالغة 3.07 تريليون ريال، لافتا إلى أنه في حال تمت إضافة حصته في "أرامكو" البالغة 675.7 مليار ريال، ستصل محفظة الصندوق إلى 1.2 تريليون ريال (10.5% من السوق البالغة قيمتها 11.52 تريليون ريال)، بافتراض عدم حدوث تغير في ملكية الصندوق في الشركة البالغة 8% التي تم نقلها من الحكومة للصندوق في فبراير 2022، وأبريل 2023.



وعن صفقة "حديد" (الشركة السعودية للحديد والصلب)، فقد تزامن مع تخارج الصندوق من شركة الغاز توقيع اتفاقية شراء 100% من شركة "حديد" من شركة "سابك"، وذلك بعد أن تستحوذ شركة حديد على 100% من أسهم "حديد الراجحي".

وبخصوص محفظة الصندوق، أشارت "الاقتصادية" إلى أنه "من حيث القيمة السوقية (تشمل أرامكو)، تستحوذ 6 شركات على 92.1% من محفظة الصندوق بنحو 1.11 تريليون ريال:

- تتصدرها "أرامكو": 675.7 مليار ريال (56.1% من المحفظة).

- ثم "إس تي سي": 127.4 مليار ريال (تعادل 10.6% من محفظة الصندوق في الأسهم المحلية).

- وشركة "معادن": 100.4 مليار ريال (تشكل 8.3% من المحفظة).

- ورابعا "البنك الأهلي السعودي": 79.9 مليار ريال (6.6% من المحفظة).

- ثم "الشركة السعودية للكهرباء": 64.1 مليار ريال (5.3% من المحفظة).

- وشركة "أكوا باور": 62.3 مليار ريال (5.2% من المحفظة).

- وخلفها "علم" بـ45.6 مليار ريال، و"بنك الرياض" بـ19.9 مليار ريال، و"مصرف الإنماء" بـ7.4 مليار ريال، فيما "الملكية" في بقية الشركات أقل من خمسة مليارات ريال لكل شركة.

ومن حيث أكبر الحصص:

- يملك الصندوق حصصا تتجاوز 60% في 6 شركات مدرجة هي:

"السعودية للكهرباء": 74.31%.

"معادن": 67.18%.

"علم": 67%.

"العقارية السعودية": 64.58%.

شركة "إس تي سي": 64%.

"تداول": 60%.

وبقية الشركات التي يملك فيها الصندوق حصصا هي:

"أكوا باور": 44.16%.

"أسمنت الجنوبية": 37.43%.

"البنك الأهلي السعودي": 37.24%.

"إعمار المدينة الاقتصادية": 25%.

شركة "أسمنت القصيم": 23.35%.

"البحري": 22.55%.

"بنك الرياض": 21.75%.

" المملكة القابضة": 16.87%.

"دور": 16.63%.

"سابتكو": 15.73%.

ولدى الصندوق حصص تبلغ 10% في كل من "مصرف الإنماء" و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية".

وأخيرا 5.4% في شركة "الخزف".



جدير بالذكر أن التقرير يعتمد على الملكيات التي تبلغ 5% فأكثر في شركات السوق، بالتالي لا يشمل أي حصص أقل من 5 في المائة في الشركات المدرجة في السوق السعودية "إن وجدت".





المصدر: "الاقتصادية"