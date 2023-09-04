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الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس منظمة عالمية مقرها الرياض

مال وأعمال

الأمير محمد بن سلمان يعلن تأسيس منظمة عالمية مقرها الرياض
Globallookpress
صورة من الأرشيف - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، وذلك لضمان استدامة موارد المياه.

وتهدف المنظمة إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، وذلك من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها، سعيا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزا لفرص وصول الجميع إليها.

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وستعمل المنظمة على تحقيق أهدافها مع الدول التي تواجه تحديات في موضوع المياه وتولي المشاريع المتعلقة بها أولوية في أجندتها الوطنية، بالإضافة إلى الدول التي تملك خبرات ومساهمات فاعلة في حلول المياه، نظرا لتوقعات تضاعف الطلب العالمي للمياه بحلول عام 2050 نتيجة وصول عدد سكان العالم إلى (9.8 مليارات) نسمة وفق التقديرات.

وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل من خلال تضافر الجهود لتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع.

المصدر: واس

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بوتين وأردوغان يختتمان مباحثاتهما في سوتشي