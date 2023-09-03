صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ بالكامل على حصة "سابك" في شركة "حديد"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)،

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، فإن شركة "حديد" ستستحوذ في الوقت ذاته، بموجب شروط الاتفاقيات، على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، من شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد".

وبينت "واس" أنه في إطار إتمام هذه الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة "حديد" وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.

هذا وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما أن هذه الصفقات ستجمع مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" العالية الجودة، إضافة إلى الاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

المصدر: "واس"