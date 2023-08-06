السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة جديدة ويكشف الهدف منها

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، حيث تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية ستستثمرفي الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الشركة الجديدة إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، حيث ستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

من جهته، أوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل، قائلا: "يسعدنا الإعلان عن تأسيس شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التي تهدف إلى تنمية قطاع الرياضة والترفيه في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستسهم في دفع عجلة التنمية في القطاع من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية في حقوق الملكية الفكرية للأنشطة الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والاستثمار في التقنيات الرياضية المتقدمة، كما يتماشى تأسيس الشركة مع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرياضية الأخرى التي بدورها تُسهم في الوصول إلى مجتمع حيوي، مما يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الصندوق وفقًا لرؤية المملكة 2030".

وجدير بالذكر أن مجال الترفيه والسياحة والرياضة يعد أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة.

المصدر: "واس"