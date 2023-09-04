مصر.. مشروع إفريقي كبير في العاصمة الجديدة

يستعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، في العاصمة الجديدة في مصر.

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ووقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (AFREXIMBANK)، بمقر وزارة الخارجية الخميس الماضي، عقد شراء البنك قطعة أرض بمساحة (50 ألف متر مربع) لبناء مجمع متكامل يضم مقره الرئيسي، وهو الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مركز للتجارة وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض، فضلاً عن شراء 6 قطع أراض للاستخدام كمقار للإدارة العليا للبنك بقيمة استثمارية مبدئية تقدر بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي.

ويعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لإفريقيا تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا.

ويمتلك البنك- والذي يحظى بوضعية مماثلة للمنظمات الدولية المعتمدة داخل مصر- 7 أفرع على مستوى القارة الإفريقية، وجرى تصميم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة Land mark وأحد معالم الحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يشكل مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً متكاملاً لتقديم خدمات التجارة الدولية حيث يشمل بالإضافة إلى مقر البنك "مركز مالي للت جارة" (African Trade Center) وفندق وقاعات للمؤتمرات والمعارض ومركزاً للإبداع.

المصدر: الشروق