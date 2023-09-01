هل سيرفع المركزي الروسي سعر الفائدة؟

لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر الجاري في خطوة لدعم الروبل الروسي ومواجهة التضخم.

وقالت نابيولينا، ردا على سؤال حول اجتماع مجلس إدارة المركزي الروسي في الشهر الجاري: "يجب على بنك روسيا الحفاظ على حالة الاستعداد المستمر في الاقتصاد لمواجهة الصدمات وضمان وجود هامش من الأمان اللازم للنظام المالي".

وأشارت إلى أن بنك روسيا لا يستبعد زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر، كذلك رجحت المسؤولة مسألة إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 12% سنويا.

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وفيما يلي أبرز تصريحات نابيولينا في مؤتمر للبنك المركزي جرى اليوم:

- المركزي الروسي لا يستبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع سبتمبر الجاري.

- خفض سعر الفائدة الرئيسي ممكن مع التراجع الثابت في معدلات نمو الأسعار.

- المركزي يستبعد خفض سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات القادمة.

- تدفق العملات النقدية إلى بنوك روسيا يتجاوز الطلب عليها في الوقت الراهن.

- يطور البنك المركزي بالتعاون مع وزارة المالية آلية لتبادل أصول مستثمرين روس المجمدة في الغرب مع أصول أجانب في روسيا.

المصدر: RT