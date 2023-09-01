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العراق يعلن بدء الربط السككي مع إيران

مال وأعمال

العراق يعلن بدء الربط السككي مع إيران
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت الحكومة العراقية اليوم أنه سيتم غدا وضع الحجر الأساس للبدء في أعمال تنفيذ مشروع الربط السككي "بصرة - شلامجة (مدينة تقع في محافظة خوزستان في إيران بالقرب من الحدود العراقية)".

وقالت الحكومة العراقية في بيان، إن وضع حجر الأساس يأتي بعد أن أكدت وزارة النقل ومحافظة البصرة استكمال الإجراءات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء (23333)، المتعلقة بتنفيذ المشروع الربط.

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من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، بأنه سيتم يوم غد وضع الحجر الأساس لانطلاق أعمال تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، وهو من مشاريع النقل المهمة في المنطقة، وسيسهم أيضا، بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق.

وأضاف المسؤول العراقي، أن هذا المشروع مقدمة لمشاريع نقل استراتيجية ستربط بين العراق ودول الجوار، تعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.

المصدر: RT

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