مصر تستعد لإطلاق حملة كبيرة لاستقطاب أعداد أكبر من السياح الروس

أكد رئيس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي عمرو القاضي، أنه من المتوقع زيادة أعداد السياح الروس الراغبين في زيارة مصر خلال الموسم الشتوي.

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وأوضح في تصريحات خاصة لـRT، الهيئة حاليا تجري الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة الترويجية للموسم الشتوي السياحي، مشيرا إلى أن الحملة سيتم إطلاقها خلال 10 أيام، وتمتد حتى شهر ديسمبر، وتشمل السوق الروسي.

وأوضح أن الحملة تركزعلى السياحة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وتشمل أيضا كافة الأسواق الرئيسية وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وانجلترا وأمريكا وهولندا والتشيك.

وأضاف أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل جيد، وتسير بالشكل لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار وجود سياحة أوروبية في منطقة الساحل الشمالي خاصة من إيطاليا وكازخستان والتشيك وصربيا ، للمرة الأولى حيث كانت في السابق تعتمد على المصريين والعرب فقط، مشيرا إلى تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي بشكل كبير.

وكان القاضي قد أكد في تصريحات سابقة لـRT أن حركة الطيران هي العائق الوحيد أمام زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، وما يحدث في الأشهر الأخيرة أن هناك زيادة في حركة الطيران بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتم البحث مع شركات السياحة على كيفية زيادة عدد الرحلات بين مصر وروسيا.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عن توقعه بزيادة أعداد السياحة الروسية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، باعتباره الموسم الرئيسي للسياحة الروسية في مصر، مشيرا إلى انه مع بداية شهر أكتوبر المقبل ستزداد الرحلات الروسية السياحية إلى مصر. كما أوضح أن السائح الروسي لا يأتي من موسكو وسان بطرسبرج فقط ولكن هنا 7 مدن روسية مصدرة للسياحة المصرية.

المصدر: RT