مسؤول مصري يتحدث لـRT عن طفرة روسية كبيرة في مصر

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عمرو القاضي، تسجيل زيادة كبيرة في توافد السياح الروس على مصر.

إقرأ المزيد

وأضاف في تصريحات لـRT أن حركة الطيران هي العائق الوحيد أمام زيادة أعداد السائحين الروس إلى مصر، وما يحدث في الأشهر الأخيرة أن هناك زيادة في حركة الطيران بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أنه يتم البحث مع شركات السياحة على كيفية زيادة عدد الرحلات بين مصر وروسيا.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي عن توقعه بزيادة أعداد السياحة الروسية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، باعتباره الموسم الرئيسي للسياحة الروسية في مصر، مشيرا إلى انه مع بداية شهر أكتوبر المقبل ستزداد الرحلات الروسية السياحية إلى مصر. كما أوضح أن السائح الروسي لا يأتي من موسكو وسان بطرسبرج فقط ولكن هنا 7 مدن روسية مصدرة للسياحة المصرية.

وشدد على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى روسيا والتي ستعطي دفعة قوية للسياحة الروسية الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طفرة من السياحة الروسية إلى مصر التي تعد من الأسواق السياحية المفضلة للسوق السياحي الروسي، فضلا عن السائح الروسي "يعشق مصر".

وحول السياحة العربية إلى مصر، أوضح القاضي أن هناك زيادة كبيرة فيما يتعلق بالسياحة العربية إلى مصر خاصة في فصل الصيف، مشيرا إلى أن السائح السعودي يأتي في المرتبة الأولى من سائحي الدول العربية القادمين إلى مصر، كما أن يأتي في المرتبة الثالثة عالميا بعد السوق الألماني الذي يأتي في المرتبة الأولى والروسي في المرتبة الثانية وذلك خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام الجاري 2023.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا من السياحة العربية هذا العام، إلى منطقة الساحل الشمالي ، مشيرا إلى أن الموسم الصيفي هذا العام من المواسم المميزة بالنسبة للسياحة العربية القادمة إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك تزايد في تواجد السائحين السعوديين في شرم الشيخ والغردقة أيضا.

المصدر: RT