مسؤولة مصرية تكشف لـRT عن أماكن جديدة تنتظر السياح الروس في مصر

أكدت نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في مصر غادة شلبي، أن المقصد السياحي المصري محبب بشكل كبير للسياح الروس، مشيرة إلى أماكن جديدة تنتظر السياح الروس في مصر.

وكشفت شلبي في تصريحات خاصة لـRT، أن مصر وصلت لأكبر طاقة استيعابية للسائحين الروس التي يسمح بها الطيران، مشيرة إلى أنه كلما يكون هناك خطوط طيران أكثر، كلما ازداد أعداد السائحين الروس بشكل أكبر إلى مصر.

وأوضحت أن السائحين الروس سيكونوا متواجدين في مناطق جديدة مثل الساحل الشمالي مثلما حدث مع جنوب سيناء والبحر لأحمر.

وأوضحت أن الوزارة تستهدف السائحين الروس لمنطقة العلمين والمهرجانات التي تشهد خلال الفترة الماضية، معربة عن توقعها بأن عدد السائحين الروس سيزدا العام المقبل في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.

وأوضحت أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، حيث أن المستهدف هو استقبال 15 مليون سائح خلال العام الجاري، وهو ما تسمح به الطاقة الفندقية في مصر.

وأشارت إلى أن مصر تستهدف أنماط معينة من السائحين، وهي الأنماط التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، وعلى رأسها السياحة الشاطئية والثقافية وسياحة الأسر، وسياحة المغامرات، مشيرة إلى أن هذه الأنماط وأنشطة السياحية تتميز بها مصر، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بها.

ولفتت إلى أن التحول الرقمي أصبح يشمل كافة المناطق السياحة والأثرية، والموقع الالكتروني لحجز التذاكر، وزيادة المطارات في المناطق السياحية، وجميعها عناصر تساهم بشكل كبير في الوصول إلى المستهدف من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، فضلا عن التسهيل على منظمي الرحلات والقطاع الخاص في تنظيم برامجه السياحية بشكل كبير.

المصدر: RT