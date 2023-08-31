زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية

صرح رئيس شركة "غازبروم" ألكسي ميللر، بأن الشركة الروسية نجحت في توفير أكثر من نصف الزيادة في إمدادات الغاز إلى السوق الصينية في الأشهر الثمانية الأولى من 2023.

وقال ميللر للصحفيين اليوم الخميس: "لقد ارتفعت واردات الصين من الغاز خلال الأشهر الثمانية من هذا العام. وأكثر من نصف الزيادة عبارة عن شحنات من (غازبروم)".

وأشار رئيس شركة "غازبروم" إلى أن سوق الغاز في الصين تشهد نموا ملحوظا.

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وفي مطلع الشهر الجاري، أفادت "غازبروم"، بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغت في آخر يوم من شهر يوليو 2023 مستوى قياسيا.

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي