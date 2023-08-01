إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين تبلغ مستويات تاريخية

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر مسار "قوة سيبيريا" بلغت في آخر يوم من شهر يوليو 2023 (أمس) مستوى قياسيا.

وقالت الشركة في منشور بتطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "في 31 يوليو 2023، تجاوز توريد الغاز الروسي عبر مسار "قوة سيبيريا" مجددا الالتزامات التعاقدية اليومية. سلمت "غازبروم" جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".

و"قوة سيبيريا" هو عبارة عن خط أنابيب غاز يهدف لضخ الغاز الطبيعي من الحقول في الشرق الأقصى الروسي إلى الصين، وبدأت الإمدادات عبره إلى الصين في 2 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي