بيسكوف: مناقشات "صفقة الحبوب" لم تخرج بأي نتائج

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن المناقشات حول "صفقة الحبوب" لم تخرج بأي نتائج ملموسة، مؤكدا استمرارها على مستوى رفيع.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا توجد نتائج ملموسة لهذه المناقشات حتى الآن، لكنها مستمرة في موسكو اليوم (خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان) كما سيتم في المستقبل القريب بحث هذه المسألة على أعلى مستوى (بين روسيا وتركيا). من الصعب التنبؤ بنتائج المناقشات، لكنني أشدد على أن روسيا باعتبارها موردا مسؤولا للحبوب تشارك في هذه المناقشات".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الصفقة فور استيفاء الشروط المتعلقة بها.

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وتعمل تركيا على إقناع روسيا بالعودة إلى الصفقة التي تقتضي تصدير أوكرانيا حبوبها ومنتجاتها الزراعية عبر ثلاثة موانئ في البحر الأسود من خلال ممر فتحه الأسطول الروسي.

وقدمت روسيا اقتراحا لاستئناف الصفقة بعد أن أعلنت توقف تنفيذها بسبب عراقيل الغرب وعدم تنفيذه الجزء المتعلق بها من الصفقة، وهو رفع العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وينص المقترح الروسي على إرسال مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض لطحنها وتعبئتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا.

وكانت روسيا قد انسحبت من صفقة الحبوب بسبب استمرار العراقيل أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بفعل العقوبات الغربية التي تؤثر على المدفوعات والتأمين والشحن.

المصدر: RT