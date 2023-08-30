إحصائية تكشف كمية القمح الروسي في مصر مقارنة بالأوكراني بعد محاولة الوقيعة الأمريكية

كشفت إحصائية حكومية في مصر عن كمية القمح الروسي الذي تستورده القاهرة من روسيا، مقارنة بالقمح الأوكراني والروماني في البلاد.

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وتعمل الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مستورد حكومي لشراء القمح في مصر، على تأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح، عبر استيراد كميات كبيرة من القمح الروسي.

وفي بداية الشهر الجاري، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة، أن عملية الشراء تشمل شحن 175 ألف طن من 15 إلى 30 سبتمبر و60 ألفا من أول أكتوبر حتى 15 منه.

ويشار إلى أن وزارة التموين قالت إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لـ6 أشهر بعد التعاقد على 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، إنها اشترت 360 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، مضيفة أن الكمية تشمل 300 ألف طن من القمح الروسي و60 ألفا من القمح الروماني.

وتقترب واردات مصر من سلعة القمح إلى 6 ملايين طن في أقل من 8 أشهر، ووصل إجمالي القمح المستورد من دولة روسيا إلى 4.72 مليون طن، بنسبة 79.27% من الكمية المستوردة، خلال الفترة من أول يناير 2023 حتى يوم 6 أغسطس الجاري.

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فيما بلغ نصيب المنشأ الأوكراني حوالي 726 ألف طن قمح بنسبة 12.9% من الإجمالي، وجاء إجمالي القمح المستورد من رومانيا عند 269 ألف طن بنسبة 4.51%

كما وصل إجمالي القمح المستورد من أستراليا إلى 85 ألف طن قمح بنسبة 1.42%، ومن دولة كندا، وصل إجمالي شحنات القمح المستورد إلى 30 ألف طن.

وبلغ نصيب هيئة السلع التموينية، أكبر مستورد حكومي، من إجمالي شحنات القمح المستوردة نحو 3.5 مليون طن خلال ذات الفترة، بنسبة 58.5%.

وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، لشراء القمح، عبر ممارسة دولية، للشحن في الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر.. أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.. أو من 15 إلى 30 نوفمبر، حيث قالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض، هو اليوم الأربعاء، الموافق 30 أغسطس، بمكاتب الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الهيئة: يجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد تعرض لهجوم كبير على صفحته على موقع "إكس"، بعدما ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا، كانت متجهة إلى مصر ورومانيا.

وقال بلينكن، في تدوينة على موقع إكس، يوم الأربعاء، إن: "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

وبعد يومين من تصريحات بلينكن، رست السفينة SABEEL STAR بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية