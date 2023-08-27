إيران والصين توقعان على اتفاق لتبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو

قال المدير التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني الدولي في إيران، إنه تم الانتهاء من اتفاق تبادل النفط بقيمة 2.5 مليار يورو مع الصين لتوسيع القسم الثاني من المطار.

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وأضاف المدير التنفيذي أن المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني تتضمن بناء صالة جديدة بمساحة 410.000 متر مربع، مشيرا إلى أنه ينبغي بناء مطار آخر في الجانب الجنوبي من المطار مزود بجميع الإمكانيات.

وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن يبدأ تنفيذ الاتفاق هذا الشهر. وتبلغ التقديرات الأولية للموارد المالية المطلوبة لمرحلة التطوير نحو 2.5 مليار يورو، سيتم توفيرها من خلال تبادل النفط مع الصين، وقد يرتفع هذا المبلغ إلى 3 مليارات دولار.

المصدر: تسنيم