"صفر نمو".. إجمالي الناتج المحلي الألماني في الربع الثاني من 2023

نجحت ألمانيا بشق الأنفس في الخروج من الركود المسجل خلال الشتاء، مع نمو معدوم لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام 2023 على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاءات "ديستاسيس".

وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.

وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4 % و0,1 % في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية. وبمعدل سنوي، تراجع المؤشر 0,6 % مع تصحيحه نسبة إلى معدل التضخم.

وقالت روث براند رئيسة ديستاسيس في بيان "بعد التراجع الطفيف في الربعين السابقين، استقر الاقتصاد الألماني خلال الربيع".

وبعد تراجع على مدى ربعين متتاليين، تحسن الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف بنسبة 0,1 % بحسب "ديستاسيس".

ويعود ذلك إلى سوق عمل متينة وأجور تشهد ارتفاعا قويا وميل التضخم إلى التراجع إلا أنه يبقى مرتفعا مع 6,5 % في يوليو.

إلا أن الاقتصاد الألماني قد ينهي السنة على نمو سلبي ويتوقع أن تحل ألمانيا في ذيل دول منطقة اليورو.

وخلال العام 2023، تتوقع المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية تراجعا يراوح بين 0,2 % و0,4 % في إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا نسبته 0,3 %.

المصدر: "أ ف ب"