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تراجع منسوب السدود في اسطنبول

مال وأعمال

تراجع منسوب السدود في اسطنبول
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تراجع منسوب السدود التي تزود اسطنبول في تركيا بالمياه إلى 31 بالمئة، في حين جفت بالكامل المناطق المحيطة بقناة غوزيلجي في حوض سد "علي بي"، الواقع في منطقة سلطان غازي في اسطنبول.

وبحسب معطيات إدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول، فإن منسوب السدود التي تغذي اسطنبول بالمياه كان بحدود 48.58 بالمئة في مايو الماضي.

وأوضحت المعطيات أن نسبة المياه في سد "علي بي" انخفض خلال آخر أسبوع من 15.71 بالمئة إلى 14.19 بالمئة.

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يشار إلى أن خبراء المياه يدعون المواطنين في اسطنبول إلى عدم الإفراط في استهلاك المياه لتجنب أي أزمة قد تنتج عن الجفاف الذي يضرب العالم بأسره.

المصدر: الأناضول

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