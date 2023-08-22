سهم "لوك أويل" عند أعلى مستوى منذ فبراير 2022

سجل سهم شركة الطاقة الروسية "لوك أويل"، في تعاملات اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي 2022.

وبحلول الساعة 16:55 بتوقيت موسكو، قفز سهم شركة "لوك أويل" بأكثر من 6% إلى 6650 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء الارتفاع بعد تقارير إعلامية تحدثت عن عزم الشركة الروسية شراء ما يصل إلى 25% من أسهم الشركة التي بحوزت غير المقيمين، وبحسب التقارير فإن "لوك أويل" تريد شراء الأسهم مع خصم لكن التقارير لم تتحدث عن مقداره.

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وعلى صعيد التداولات في بورصة موسكو، صعد سهم البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.75% إلى 3162.79 نقطة.

وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة المقومة بالدولار RTS، الذي تراجع بنسبة 0.24% إلى 1054.88 نقطة.

المصدر: برايم