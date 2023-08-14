مؤشر بورصة موسكو يصعد إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، في تعاملات اليوم الاثنين، فيما بلغ مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022.

وبحلول الساعة 10:01 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة موسكو MICEX بنسبة 1.58% إلى 3205.7 نقطة، وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع فوق مستوى 3200 نقطة للمرة الأولى في 18 شهرا.

فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.28% إلى 1003.7 نقطة، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

يتبع..