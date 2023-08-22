أسعار النفط تجدد خسائرها

جددت أسعار النفط خسائرها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لآفاق العرض والطلب على الخام وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 14:14 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 83.94 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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يواصل المستثمرون تقييم آفاق العرض والطلب على الخام في الأسواق، في ظل جهود "أوبك+" لخفض الإنتاج لدعم أسعار الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ