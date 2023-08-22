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أسعار النفط تجدد خسائرها

مال وأعمال

أسعار النفط تجدد خسائرها
Globallookpress
صورة تعبيرية
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جددت أسعار النفط خسائرها في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لآفاق العرض والطلب على الخام وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 14:14 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.62% إلى 83.94 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.56% إلى 79.67 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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يواصل المستثمرون تقييم آفاق العرض والطلب على الخام في الأسواق، في ظل جهود "أوبك+" لخفض الإنتاج لدعم أسعار الذهب الأسود.

المصدر: RT + بلومبرغ

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