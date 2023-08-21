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الصين تخفض مجددا سعر الفائدة

مال وأعمال

الصين تخفض مجددا سعر الفائدة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين الفائدة الرئيسية، معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدفع النمو المتباطئ وتحفيز الاقتصاد الثاني عالميا.

ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.

وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا اليوم سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.

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وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو 2023، في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

المصدر: أ ف ب

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