إيلون ماسك يعترف: X قد يفشل

اعترف الملياردير الأمريكي إيلون موسك بأن استحواذه على منصة X "قد يفشل"، وهو اعتراف جاء في الوقت الذي واجه فيه غضبا جديدا بسبب قرار إزالة ميزة "الحظر" على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك إن X (تويتر سابق) "قد تفشل"، مضيفا: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي.. قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتكون هناك شبكة اجتماعية واحدة على الأقل مميزة".

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.



We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one. — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2023

وأثار مالك X، الذي تقدر ثروته بنحو 225.5 مليار دولار، غضب المستخدمين يوم الجمعة الماضي عندما كشف أنه لن يسمح لهم بعد الآن بحظر الحسابات، إلا في حالة الرسائل المباشرة.

وجادل ماسك بأن ميزة الحظر "غير منطقية"، وقال إن المستخدمين سيضطرون إلى الاكتفاء بمجرد "تجاهل" الحسابات.

المصدر: "نيويورك بوست"