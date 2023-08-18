شركة روسية عملاقة بصدد إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي

كشف مصدر مطلع عن أن شركة "روسال" الروسية أكبر منتج للألمنيوم في العالم، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي في بورصة موسكو.

وتأمل الشركة الروسية جمع طلبات بقيمة لا تقل عن 350 مليون درهم (حوالي 95.37 مليون دولار) من المستثمرين في 6 سبتمبر المقبل وتخطط لإصدار سندات بعائد سنوي 6%.

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وتبلغ القيمة الأسمية للسندات 1000 درهم، ومن المقرر أن يكون مصرف "غازبروم بنك" المنظم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: برايم