 
مباشر

شركة روسية عملاقة بصدد إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي

مال وأعمال

شركة روسية عملاقة بصدد إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvx5

كشف مصدر مطلع عن أن شركة "روسال" الروسية أكبر منتج للألمنيوم في العالم، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدرهم الإماراتي في بورصة موسكو. 

وتأمل الشركة الروسية جمع طلبات بقيمة لا تقل عن 350 مليون درهم (حوالي 95.37 مليون دولار) من المستثمرين في 6 سبتمبر المقبل وتخطط لإصدار سندات بعائد سنوي 6%.

إقرأ المزيد
"سبيربنك" الروسي يطلق منتجا جديدا بالدرهم الإماراتي

وتبلغ القيمة الأسمية للسندات 1000 درهم، ومن المقرر أن يكون مصرف "غازبروم بنك" المنظم.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: برايم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا