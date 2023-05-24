"سبيربنك" الروسي يطلق منتجا جديدا بالدرهم الإماراتي

أعلن "سبيربنك" اليوم الأربعاء، إطلاق منتج جديد لعملائه بالدرهم الإماراتي، حيث بدأ في استقبال الودائع بالعملة الإماراتية بفائدة سنوية يبلغ حدها الأقصى 2.02%.

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وقال أكبر البنوك الروسية في بيان اليوم: "انطلاقا من 24 مايو الجاري أطلق سبيربنك وديعة جديدة بالدرهم الإماراتي. الفائدة السنوية القصوى ستكون 2.02% سنويا ويعتمد دخل الفوائد على المبلغ ومدة الوديعة".

ويمكن إداع الأموال بالدرهم الإماراتي لمدة 1 أو 3 أو 6 أو 12 شهرا، ويتم حساب الفائدة على أساس شهري والمبلغ الأدنى 5000 درهم إماراتي.

وقال مدير قسم الاقتراض والتوفير سيرغي شيروكوف: "أعتقد أن ودائعنا الجديدة بالدرهم ستجذب الروس. خلال العام الماضي، شهدنا عملية التخلي عن الدولار وزيادة الطلب على عملات بديلة. يبحث الناس عن أدوات جديدة لتوفير المال. يمكن لعملائنا بالفعل فتح حسابات التوفير بالدرهم شراء أو بيع العملات النقدية في الإمارات العربية المتحدة، والآن نقدم ودائع بالدرهم ويأتي ذلك في إطار اهتمامنا بتزويد العملاء بأفضل الشروط لتنويع المحفظة".

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

المصدر: نوفوستي